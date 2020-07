Tras 16 años Guns N’ Roses lanzará álbum de grandes éxitos en vinilo

Guns N’ Roses lanzará su famoso álbum “Greatest Hits” de 2004 en formato de vinilo por primera vez a finales de año.

El álbum había estado disponible previamente de manera digital y en CD, ahora llegará al vinilo para ser lanzado el próximo 25 de septiembre.

El vinilo llegará en una variedad de diferentes paquetes, como un vinilo de 180 gramos en color negro y otro vinilo especial coloreado y una edición fotografía edición limitada del disco.

Greatest Hits is being released on 2LP vinyl for the very first time ⚡ Pre-order now: https://t.co/TGj0wz9ydh pic.twitter.com/1bJ5XgLnBq