Tras exoneración en juicio político, Trump emite mensaje al país

El presidente estadounidense Donald Trump, absuelto el miércoles por el Senado de las acusaciones en un proceso de destitución que mantuvo en vilo a Estados Unidos, anunció que se dirigirá al país el jueves al mediodía desde la Casa Blanca.

“Haré una declaración mañana a las 12:00 pm (11:00 hora central de México) desde la Casa Blanca para discutir la victoria de nuestro país en esta Farsa de Impeachment“, escribió Trump en Twitter.

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax!