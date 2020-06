Traslados en bicicleta, la opción para reducir contagios de Covid-19

Por Roberto Castillo

El Ayuntamiento de Puebla, a través del Instituto Municipal del Deporte, deberá procurar condiciones de seguridad e higiene para los usuarios de la ciclovía recreativa que cruza la ciudad una vez que se reduzcan los contagios de Covid-19.

Durante su participación en el panel de vías recreativas, Yolatl Cuanal Cerezo, directora del IMD, reiteró que la ciclovía de la ciudad no operará mientras no lo autorice el Gobierno del Estado. No obstante se habilitaron 26 kilómetros de ciclovías emergentes por tres meses para brindar una opción de transporte seguro a los ciudadanos.

En el panel, Fabián Cano, coordinador de ciclovías en Medellín, refirió que por la contingencia sanitaria, la ciclovía opera las 24 horas del día los siete días de la semana. Además mencionó que habilitaron dos trayectos de 9.5 kilómetros de un modelo unipersonal de transporte que minimiza el riesgo de contagios.

Te recomendamos