Tres claves para ahorrar al comprar la lista de útiles 2023

Agosto llegó y eso significa que el regreso a clases está cerca. Las y los pequeños del hogar se preparan para volver a las aulas: libretas, lápices, bolígrafos, libros, uniformes… La lista parece interminable y, sobre todo, costosa. Pero esto no debe ser motivo de preocupación si la preparación financiera está de tu lado.

Según estimaciones del Dr. Miguel Ángel Corona Jiménez, académico experto en economía y finanzas de la IBERO Puebla, las listas de útiles en la educación pública oscilan entre los 1,500 y 3,000 pesos; en las escuelas privadas van de los 8,000 hasta más de 10,000 pesos. Estos valores incrementan al tomar en cuenta los gastos extras en uniformes y libros.

Además del impacto a la economía de las familias, el Dr. Corona Jiménez también enfatizó en el impacto medioambiental que tiene comprar artículos nuevos cada ciclo escolar: “Ya no podemos soslayar el tema del calentamiento global […]. El 2 de agosto consumimos todos los recursos que el planeta tenía destinados para este año, y quiere decir que este día hemos comenzado a consumir los del siguiente año. Dense cuenta: estamos rebasados”.

Para que el gasto y el desperdicio no sean tu realidad, el Dr. Miguel Ángel Corona brinda los siguientes consejos para eficientar tiempo, dinero y esfuerzo en el regreso a clases, y que esta temporada no signifique un hoyo en tu presupuesto para el resto del año.

Recicla los útiles en buen estado

Si las libretas del ciclo escolar pasado no se terminaron, si los lápices aún tienen punta y los bolígrafos tinta, ¡úsalos de nuevo hasta terminarlos! No es necesario gastar de más en productos nuevos que, posiblemente, tampoco se usarán por completo.

Tampoco es necesario un uniforme nuevo cada año. El Dr. Corona aconseja que, por ejemplo, si los pantalones del uniforme siguen siendo útiles, se usen hasta que ya no lo sean, y solo se compren las piezas que estén en mal estado o ya no correspondan a la talla del estudiante.

Cotiza los mejores precios, no las mejores marcas

A veces tener lo mejor no significa comprar cosas de lujo. En el mercado existe una variedad de productos de buena calidad y a precios accesibles que no son precisamente los más populares, por lo que el académico recomienda no dejarse llevar por la publicidad de estas fechas.

“La mercadotecnia nos puede llevar a la ruina”. Por ello, es mejor cotizar la lista de útiles basándose en la calidad de los materiales, el uso que se les dará y su precio en diferentes lugares. En este ejercicio también vale la pena unirse con otros padres y madres de familia para comprar útiles, uniformes o libros a precio de mayoreo. Esto no solo beneficiará tu economía, también reforzará un sentido de cooperación con los miembros de la comunidad escolar de tu hija o hijo.

¡No te endeudes! Mejor, planifica y ahorra

Si ya no hay más cosas por reciclar o no conseguiste precios al mayoreo, es momento de emprender la búsqueda de útiles de buen precio y calidad. Ya sea en tiendas en línea o físicas, comienza a rastrear aquellos productos que sean accesibles, adecuados y duraderos.

La planificación también implica ser cuidadosos y estratégicos. El Dr. Corona aconseja no precipitarse comprando productos baratos, ya que pueden romperse o desecharse más fácil si resultan ser de mala calidad. Es mejor revisar ofertas, descuentos y limitar el uso de tarjetas de crédito para comprar de forma inmediata.

“Sabemos que c on las tarjetas de crédito se pueden hacer muchas cosas, pero al final se tiene que pagar. La intención es comprar aquello que es necesario y que sea lo mejor en calidad, pero con el mínimo precio y hacer a un lado el tema de las marcas”.

Existen diversas herramientas digitales para rastrear precios en línea que te facilitarán la compra de la lista de útiles 2023. Keepa, Earny, Honey y Glass It son diferentes rastreadores de ofertas y precios bajos en internet. Estas plataformas ofrecen un catálogo amplio de tiendas donde podrás dar seguimiento al precio de diversos artículos y adquirirlos a un precio bajo.

