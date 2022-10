Tribunal Electoral confirma extinción de Compromiso por Puebla

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la extinción definitiva del partido político morenovallista Compromiso por Puebla (CPP), tras desechar la última impugnación que se promovió para intentar salvar su registro.



Este miércoles, la última instancia en materia electoral dejó firme la pérdida de registro de CPP, institución política que fue creada en el año 2012 por el exgobernador panista, Rafael Moreno Valle Rosas.



Durante sesión pública, los magistrados federales aprobaron por unanimidad de votos desechar de plano la queja presentada por la dirigencia estatal, ya que no se acreditó un requisito especial o algún criterio jurisprudencial de procedencia.



De esa forma, la Sala Superior del TEPJF puso fin a la batalla legal que la presidenta de CPP, Laura Escobar Juárez, mantuvo por casi un año para retener el registro del partido, mismo que perdieron por no alcanzar la votación mínima del 3 por ciento en las elecciones del 2021.



“En el Recurso de Reconsideración 420 no se actualiza el requisito especial o algún criterio jurisprudencial de procedencia”, señala la resolución.



Desde que el Instituto Electoral del Estado (IEE) inició con la liquidación de Compromiso por Puebla en diciembre del año pasado, la dirigencia comenzó con la cadena impugnativa para alargar su extinción.



Durante los últimos meses, recurrieron al Tribunal Electoral del Estado (TEEP) y a la Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF para interponer recursos jurídicos.



De acuerdo con los resultados del proceso electoral del 2021, CPP obtuvo un total de 36 mil 371 sufragios; lo que se traduce en el 1.4 por ciento de votación para diputaciones locales y 2.2 por ciento para la elección de Ayuntamientos.



A lo largo de sus 10 años de existencia en la entidad, el partido político le costó a los poblanos alrededor de 50 millones de pesos, cantidad que le fue entregada por concepto de prerrogativas.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

