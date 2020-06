Trump anuncia despliegue de miles de soldados armados en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes el despliegue de miles de soldados armados en Washington, tras los disturbios del domingo por la noche, que calificó como una “deshonra”.

En medio de una ola de manifestaciones por la muerte hace una semana de un ciudadano afroamericano en Minneapolis por un policía blanco, Trump anunció que desplegará miles de soldados para detener “los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los ataques y la destrucción gratuita de la propiedad”. Y para proteger los derechos de los estadounidenses que respetan la ley”, señaló desde la Casa Blanca.

My fellow Americans – My first and highest duty as President is to defend our great Country and the American People. I swore an oath to uphold the laws of our Nation — and that is exactly what I will do… pic.twitter.com/pvFxxi9BTR