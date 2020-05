Trump insinúa que podría ser presidente por nueve o 13 años más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este jueves que podría perpetuarse en el poder durante 9 o 13 años más, lo que iría contra la Constitución del país que establece un máximo de ocho años para cualquier inquilino de la Casa Blanca.

El mandatario hizo esas declaraciones en una fábrica de suministros médicos en Allentown (Pensilvania), donde aseguró que su predecesor, Barack Obama, (2009-2017), tiene la culpa de que EU no dispusiera de suficientes mascarillas y ventiladores al comienzo de la pandemia del coronavirus.

A continuación, prometió: “Nunca más ningún presidente heredará estanterías vacías o productos caducados, al menos esperemos que hasta dentro de cinco años, eso es lo que están diciendo, o quizás nueve años, quizás 13 años, pero nunca tendremos que lidiar con estanterías vacías o con unas Fuerzas Armadas mermadas”.

