Trump llama a DeSantis “desleal” por supuesta aspiración presidencial

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos (EU), atacó este jueves al gobernador de Florida, Ron DeSantis, acusándolo de “desleal” después de que medios de comunicación lo mencionaron como posible candidato republicano a la presidencia en 2024.

En un comunicado, Trump aseguró que su apoyo fue vital para la victoria de DeSantis en las elecciones para el gobierno local de 2018 y que el gobernador está siendo desleal al insinuar que podrá lanzarse candidato a la presidencia del partido Republicano.

Lo anterior representaría para Trump un revés en su plan de reelección, pues desde la contundente victoria de DeSantis a la gubernatura de Florida -y con la situación legal del también empresario- el partido Republicano le ha dado la espalda al ex presidente de EU.

Por su parte, cuando DeSantis fue cuestionado respecto a su posible candidatura, respondió que no está pensando en el futuro, pero que si la gente lo pide él estará “complacido de hacerlo”.

“Si hablamos de lealtad o de clase, esa no es realmente la mejor respuesta, quiero decir, después de que apoyas a un colega a llegar a donde esta y ahora será mi rival ¿Cuál es su problema?”, subrayó Trump en un comunicado.

El exmandatario dijo además que “le salvó la campaña al gobernador DeSantis, al expresarse más que bien de él” y acusó a los medios de comunicación conservadores de llevar a cabo un “asalto en su contra” al apoyar al gobernador de Florida como candidato.

Algunos de los principales medios conservadores de Estados Unidos como Fox News, Wall Street Journal o The New York Post -según el ex mandatario-comenzaron a dar la espalda al Trump, después de que los republicanos no obtuvieron la victoria que esperaban en las elecciones de término medio.

“Esto es igual que en el 2015 o el 2016, cuando Fox News luchó conmigo hasta que gané, y tras es no pudieron ser más que amables conmigo”, subrayó Trump.

Y es que a medida que Trump pierde popularidad, el ahora gobernador de Florida ganó favoritismo en las esferas conservadoras debido al apoyo que ha mostrado a los ideales del partido.

Cabe recordar que DeSantis ganó con amplia ventaja la reelección a gobernador de la Florida, una victoria que, según expertos, lo posicionó como el número uno para que el partido republicano lo lance como candidato a presidente en las próximas elecciones.

