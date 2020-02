Trump nomina a John Ratcliffe como jefe de Inteligencia

Donald Trump nominó al parlamentario republicano John Ratcliffe para encabezar el servicio de Inteligencia de Estados Unidos, luego de haber desistido casi siete meses antes de confiarle ese puesto por cuestionamientos sobre su falta de experiencia.

El presidente anunció en Twitter la elección de este integrante de la Cámara de Representantes que es uno de sus más fieles defensores. “¡John es un hombre excepcional de gran talento!”, escribió.

I am pleased to announce the nomination of @RepRatcliffe (Congressman John Ratcliffe) to be Director of National Intelligence (DNI). Would have completed process earlier, but John wanted to wait until after IG Report was finished. John is an outstanding man of great talent!