Trump recorre zona afectada por el tornado en Tennessee

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recorrió hoy la zonas de desastre de Tennessee que azotó un tornado, el cual causó la muerte de al menos 25 personas e innumerables daños materiales.

Durante su recorrido por la ciudad de Cookeville, Trump afirmó que en la zona se podía ver “una verdadera devastación”, pero elogió los trabajos de reconstrucción. Asimismo, el presidente recorrió vía área la zona de Nashville para examinar los daños.

Thank you @GovBillLee. We are a phone call away, and here for you! https://t.co/0dwI1wh1nr