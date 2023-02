Tuca Ferretti afirma que irá partido a partido con Cruz Azul

Ricardo Ferretti, conocido como Tuca, fue presentado oficialmente este jueves como el nuevo entrenador de Cruz Azul. Acompañado de Guillermo Vázquez, Óscar Pérez, Alan Cruz y Joaquín Moreno, el técnico brasileño se mostró emocionado por dirigir a su tercer “equipo grande” en el futbol mexicano.

En su presentación, Tuca destacó que su objetivo principal es ganar el próximo partido y no se pone un plan a largo plazo.

“No me ocupan los años. Me ocupa el hoy y mañana hacerlo aún mejor, a través del trabajo. No me pongo un plan, sólo pensar en ganar el próximo partido y la consecuencia de eso es ver a dónde llegamos“, señaló el entrenador.

Además, Tuca destacó que los jugadores serán los que marquen la diferencia y él y su cuerpo técnico son sólo piezas para ayudarles.

“Aquí lo importante son los jugadores. Nosotros somos piezas y vamos a buscar darles las mejores armas posibles“, afirmó.

El técnico también se mostró confiado en tener una buena química con los jugadores, ya que conoce a un 80% de ellos, incluyendo a Chuy Corona, al Cata Domínguez y a muchos otros que están metidos en el futbol.

En cuanto a su llegada a Cruz Azul, Tuca expresó su honor de estar al frente de una institución tan grande. “¿Qué más honor puedes tener como trabajador, empleado, entrenador de una institución tan grande? Cuántos no quisieran estar en mi lugar”, dijo.

En resumen, la llegada de Tuca Ferretti a Cruz Azul es una noticia que ha generado mucha expectativa en el futbol mexicano. Con su experiencia y su enfoque en el presente y el futuro, el técnico espera llevar a La Máquina a nuevos logros.

Por: Redacción

Editor: Miguel Tort