Twitter anuncia que eliminará los Fleets

Por Redacción (Con información de Excélsior)

A partir del próximo 3 de agosto de 2021, los Fleets, es decir el equivalente a las historias de Instagram, desaparecerán definitivamente de Twitter a ocho meses de su lanzamiento.

La opción Fleets vio la luz en noviembre de 2020 con el objetivo de ofrecer una nueva forma de interactuar entre los usuarios, pero la carencia de actividad de la herramienta lo llevará a su fin.

El vicepresidente de producto de Twitter, Ilya Brown, dijo que la empresa no había visto un incremento en el número de usuarios de Fleets, pero aclaró que ciertos elementos como la integración de publicidad en pantalla completa permanecerán en la aplicación.

Desde su lanzamiento, Fleets fue objetivo de varias críticas de usuarios quienes lo vieron como un agregado innecesario y hasta un posible foco para casos de acoso.

El anuncio también fue compartido por la cuenta oficial de Twitter, la cual hizo mención a la controversia presente entre usuarios cerrando con el comentario “lo sentimos o de nada”.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff



we're sorry or you're welcome