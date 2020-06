Twitter bloquea mensaje de la campaña por reelección de Trump

Twitter bloqueó un mensaje del equipo de la campaña reelectoral del presidente Donald Trump que incluía un video en homenaje a George Floyd, alegando un reclamo de derechos de autor. La medida acrecienta las tensiones entre la red social y el presidente estadounidense, uno de sus usuarios con mayor cantidad de seguidores.

La empresa puso el siguiente aviso en español en un video publicado por la cuenta @TeamTrump: ”Este contenido multimedia se desactivó en respuesta a una denuncia del titular de los derechos de autor”. El video seguía accesible en el canal de YouTube del mandatario e incluye fotos de Floyd, cuya muerte ha provocado protestas generalizadas.

We are working toward a more just society, but that means building up, not tearing down.



Joining hands, not hurling fists.



Standing in solidarity, not surrendering to hostility. pic.twitter.com/mp8957czvh