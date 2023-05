UDLAP conmemora a la comunidad latina en el marco del 5 de Mayo 

“Existe una narrativa de los latinos en Estados Unidos: somos ilegales, pandilleros, madres solteras viviendo a expensas del estado, no agregamos nada, traemos enfermedades; (pero realmente) somos el punto de crecimiento de la economía, de la fuerza laboral, la única esperanza para que Estados Unidos mantenga su preeminencia económica”, expresó el Dr. David Hayes-Bautista, director del Center for the Study of Latino Health and Culture at the School of Medicine de University of California, durante una ponencia en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Se cumplen 161 años de la estoica Batalla de Puebla y en el marco de sus festejos, la UDLAP organizó el primer foro de debate académico ‘Cinco de Mayo: cultura, unidad y frontera’, en el cual, a través de conversaciones con estudiantes y profesores de la misma casa de estudios, acompañados de expertos, se fue distinguiendo la importancia de la comunidad latina en temas legales, producción de arte y crecimiento económico sobre todo para Estados Unidos.

Un claro ejemplo fue la conferencia del Dr. Hayes-Bautista, quien expuso que para 2019 los 62 millones de latinos residiendo en Estados Unidos producían un PIB equivalente al de Francia, lo cual ponía sólo a ese grupo poblacional en el octavo lugar mundial. Esto resultaba contrario a la imagen que el planeta podía tener, pues realmente los latinos se manejan con ética laboral, orientación familiar, autosuficiencia, con vida saludable con la que se manejan. “A pesar de los estereotipos, los latinos tomamos menos, fumamos menos, usamos drogas menos que los anglosajones”, añadió el Dr. Hayes.

Para 2020 el COVID castigó a la comunidad, bajando su tasa de vida a 78.8 años metiéndose como otra de sus causas de muerte junto a las enfermedades del corazón, cáncer y accidentes. Sobre este punto, el directivo de University of California expuso que la causa fue el sacrificio para brindar transporte, alimentación, entre otros servicios tanto a los estadounidenses como a los propios latinos; sin embargo, esto no derrumbó el crecimiento económico, pues acorde al Dr. Hayes subieron sus remesas por varios millones de dólares, su tasa de participación laboral aumentó y “el PIB latino fue del número 8 al 5, en gran parte porque los otros cayeron”, reveló el director de University of California.

“Así que deberíamos invertir en la comunidad latina”, exhortó el Dr. Hayes-Bautista antes de terminar su conferencia: ‘Latinos en EE.UU. El 5° PIB del mundo’, porque la migración es una forma de estimular el crecimiento económico. A ello, incitó que se deben destinar recursos en salud y en educación, de esa forma podrían evitarse muertes o tantas hospitalizaciones como se tuvieron por el COVID-19.

Se debe agregar que, como parte de este foro, también se llevó a cabo la inauguración de la exposición de NFT´s de Antonio Álvarez Morán, egresado UDLAP y destacado artista plástico, quien en esta ocasión montó una exposición en la Universidad de las Américas Puebla con 30 piezas impresas de manera única, donde se aprecian diferentes escenas como combates, medallas, documentos importantes, armas, personajes, así como banderas de las tres naciones involucradas en la batalla del 5 de Mayo.

“Esta exposición es un proyecto en arte digital que se hizo el año pasado en compañía de Juan José Cué, representante de El Mural Poblano. En esta ocasión tomamos la oportunidad de ser parte de este foro de 5 de Mayo e imprimimos algunos de estos ejemplares, los cuales su razón es virtual”, comentó el artista, quien agregó que la colección completa, conformada por 163 piezas, puede ser visualizada a través del escaneo de un código QR.

Cabe comentar que durante la inauguración de la exposición estuvieron presentes la Dra. Cecilia Anaya Berríos, rectora interina de la UDLAP; Juan José Cue, propietario del restaurante El Mural Poblano; y la Mtra. Marie France Desdier Fuentes, directora de Espacios Culturales y Patrimonio Artístico de la UDLAP.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal