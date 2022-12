UDLAP estrecha lazos con sus egresados en evento

Con el objetivo de mantener una estrecha relación entre la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y sus egresados, la Dirección de Vinculación con Egresados llevó a cabo una Cena Maridaje para egresados de posgrados, en donde el Dr. Enrique Covarrubias Jaramillo, graduado de la Licenciatura en Matemáticas y Economía por la UDLAP, generación 2003, brindó una ponencia sobre cómo está México a finales del año 2022 en materia económica, y destacó que, de acuerdo a una encuesta publicada por el Banco de México, “la inflación es la principal preocupación entre los empresarios de México, mientras que la gobernanza y las condiciones económicas de Estados Unidos se disputan el segundo lugar”.

Asimismo, el también director de análisis y estrategias de Actinver, mencionó que “actualmente el mundo se está desacelerando, buscando crear una recesión económica con la esperanza de que eso mitigue los precios tan elevados que estamos viviendo”; por lo anterior, comentó que los bancos centrales tienen que cuidar que la economía no entre en una crisis demasiado profunda, “sí, que controle la inflación, pero no tanto que se les vaya a salir de control esta crisis”. También, dio a conocer que estamos en medio de una recesión económica que ya se está viendo, se esperan caídas muy fuertes en los ingresos de las empresas más grandes del mundo y en particular de las americanas, aunque el desempleo está en el momento más bajo de su historia.

Algo que destacó durante su ponencia el Dr. Covarrubias, fue que hay 5 monedas en el mundo que se han apreciado en este 2022, “4 de ellas son de economías que se benefician mucho de precios elevados a materias primas (Uruguay, Angola, Rusia y Brasil), y la quinta es una moneda muy inusual de un país que pierde cuando los precios de las materias primas suben porque es el segundo importador más importante de gasolina a nivel global, y ese país se llama México. Su moneda, el peso mexicano, ha subido 2%, y del 1° de agosto a octubre, ha sido la única moneda en el mundo que ha ganado terreno frente al dólar”. En cuanto a la economía estatal, el Dr. Enrique Covarrubias dijo que la noticia buena es que con todo y que el sector automotriz está en una situación complicada sí está llegando inversión y está llegando por carretadas.

Finalmente, el Dr. Covarrubias, egresado UDLAP, concluyó su ponencia diciendo: “vamos a ver un cierre 2022 y un inicio 2023 muy heterogéneo porque hay regiones del país que están viviendo la revolución económica más importante de los últimos 25 años, pero hay otros estados que dependen mucho de que se normalice la situación de semiconductores, como Puebla; pero por lo pronto nos vamos a enfrentar a un año en donde la inflación va a mejorar mucho ya que el peor momento ya pasó, se quedó atrás, y el costo de esto es que las tasas se van a mantener muy elevadas y el peso mexicano va a estar muy estable”.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

