UDLAP fue sede del Goldstein Young Artist Program 2023

En el marco del Goldstein Young Artist Program 2023, realizado del 19 al 26 de julio en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el violista Elias Goldstein y la pianista Angela Draghicescu, junto a los doce alumnos de dicho programa, brindaron dos conciertos en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP.

El primero de ellos se realizó el pasado viernes 21 de julio, en donde los profesores del Goldstein Young Artist Program 2023, el violista Elias Goldstein y la pianista Angela Draghicescu, brindaron un concierto con el repertorio que formará parte de su álbum titulado “From my homeland” próximo a estrenarse en 2024. “Nos sentimos muy honrados y con un gran placer de estar frente a ustedes esta noche, por ello me gustaría agradecer a todos los que han ayudado de alguna manera para facilitar que estemos aquí: la Escuela de Música, el increíble equipo presente y, por último, pero no menos importante, a la UDLAP”, declaró la pianista.

Sobre el repertorio interpretado, Angela Draghicescu explicó que las obras seleccionadas representan su tierra natal o cosas cercanas al hogar de ambos músicos. Así pues, el recital inició con la interpretación de dos piezas del compositor rumano George Enescu: Konzertstück y Aubade. También se interpretó “Ancient Song”, una pieza de otro compositor rumano llamado Paul Constantinescu, así como “From My Homeland” del compositor checo Bedřich Smetana, “Suite in the Old Style” del ruso Alfred Schnittke y “First Rhapsody” del húngaro Béla Bartók.

En el segundo concierto, los estudiantes de dicho programa tuvieron la oportunidad de presentar el lunes 24 de julio un recital en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins de la UDLAP. Durante esta muestra, los doce estudiantes interpretaron piezas de Schumann, Schubert, Chopin, Federico Ibarra, entre otros. El recital inició con el dueto compuesto por el pianista costarricense Patrick Brandl y la estadounidense Sophia Moreira en la viola. También hubo varios solos de piano a cargo del costarricense Mario Jiménez y los mexicanos: María Cecilia Amador, Marifer Solar, Luis Alberto Mendoza y Francisco Spesia, éstos últimos también estudiantes de la UDLAP. Los costarricenses Melanie Bethancourt Contreras y Pablo Hernández interpretaron en dueto la sonata Arpeggione de Schbert, mientras que la pianista Angela Draghicescu acompañó a los violistas: Paola Guevara, Mónica Navarrete y Caroline Krantz.

Cabe mencionar que este dúo formado por el violista Elias Goldstein y la pianista Angela Draghicescu se ha presentado desde 2017 y ha impartido clases magistrales en Europa, América Latina y América del Norte, promoviendo así el repertorio para viola y piano. Ambos músicos impartieron las sesiones del Goldstein Young Artist Program 2023, un programa que seleccionó a doce intérpretes de viola, piano y piano colaborativo de México, Estados Unidos y Costa Rica. Como parte de esto, los músicos trabajaron intensivamente en un repertorio propio, así como en nuevas obras asignadas.

