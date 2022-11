UDLAP International Week estrecha relación con universidades

La universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través de su departamento de Asuntos Internacionales, llevó a cabo, del 31 de octubre al 3 de noviembre, la primera edición de la UDLAP International Week, evento que tuvo como objetivo estrechar la vinculación que tiene la Universidad de las Américas Puebla con algunas de las universidades internacionales con las que tiene convenio, compartir prácticas de internacionalización con ellas, así como brindarles a los estudiantes de la UDLAP, la oportunidad de conocer algunas de las instituciones educativas donde podrían llevar a cabo su intercambio académico.

“En este evento nos visitan representantes de universidades convenio. Con algunas de ellas, tenemos relación desde hace varios años y con otras iniciamos colaboración recientemente. Estuvieron con nosotros desde el día lunes para conocer más acerca de la UDLAP, explorar nuevas oportunidades de colaboración, convivir con alumnos y profesores, así como conocer lugares y tradiciones mexicanas”, comentó la Mtra. Georgina García Romero, directora de Asuntos Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla.

Asimismo, dio a conocer que como parte de la UDLAP International Week se realizaron una serie de actividades que permitieron alcanzar el objetivo establecido, entre las que destaca la Feria Internacional, en donde representantes de 16 instituciones platicaron acerca de sus universidades y las oportunidades que ofrecen para que los jóvenes se vayan de intercambio, o bien, a hacer sus prácticas en el extranjero.

Igualmente participaron organizaciones que ofrecen certificaciones de nivel de suficiencia de idioma (inglés/francés). En esta feria estuvieron presentes: Alliance française, Australian Option, Australian Trade and Investment Commission, Campus France, Enlace internacional, FH Münster University of Applied Sciences, Global Trainees, Hochschule Heilbronn, IÉSEG School of Management, IIE, Lakehead University, Nexus Training and Mobility, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, University College Cork, University of Bristol, y Univesität de Valencia.

Otras actividades que se llevaron a cabo durante la UDLAP International Week fueron: tour por campus UDLAP, sesiones informativas sobre programas internacionales y temas de investigación, workshop sobre mejores prácticas de internacionalización, reuniones 1 a 1 entre profesores de la UDLAP y visitantes, actividades culturales a cargo de Ópera UDLAP y Zentzontle, y tours por los municipios de San Andrés Cholula, Huaquechula, Tonanzintla y el Centro Histórico de Puebla.

Cabe comentar que, como complemento de esta feria, del 8 al 10 de noviembre se llevará a cabo la Virtual International Week, que brindará a los estudiantes UDLAP, la oportunidad de conocer acerca de otras universidades donde podrían llevar a cabo su intercambio académico. “Son cerca de 40 universidades convenio las que estarán participando con un stand virtual. De manera adicional, la mayoría de ellas ofrecerán sesiones informativas para compartir sobre las bondades de sus programas, institución y ciudad donde están ubicadas”, comentó la Mtra. Georgina García, quien además expresó que la plataforma estará abierta desde el 7 de noviembre para que los jóvenes puedan visitar los stands virtuales y conozcan los horarios de las sesiones informativas de su interés.

