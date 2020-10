‘Comparte tu memoria’ para celebrar 50 años de UDLAP en Cholula

Por Redacción

La Universidad de las Américas Puebla celebra 80 años de excelencia académica, cultural, deportiva y de formación integral, así como 50 años en Puebla con su campus único en Latinoamérica, orgullosamente albergado en San Andrés Cholula, en conmemoración junto a la Secretaría de Arte y Cultura del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, seguirá promoviendo la participación en la convocatoria Comparte tu memoria UDLAP, la cual se extiende hasta el 30 de octubre de 2020.

La UDLAP, a través de la Dirección de Espacios Culturales y Patrimonio Artístico, junto a la Secretaría de Arte y Cultura del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, presentan la convocatoria Comparte tu memoria UDLAP, en conmemoración de los 50 años del establecimiento de la institución en San Andrés Cholula, que desde 1970 la ha marcado sin duda a la comunidad, no sólo por sus instalaciones, sino por un sin fin de actividades académicas, culturales y deportivas que de ella emanan, todas de gran calidad y calidez como un reflejo de la excelencia académica que caracteriza a la universidad y su comunidad.

A través de la convocatoria Comparte tu memoria UDLAP se busca rescatar memorias y miradas de las historias que se entretejen alrededor de la vida del campus UDLAP, el cual cuenta con 85 hectáreas de campus verde y actualmente es un referente dentro del ámbito de la educación superior gracias a sus más de 150 laboratorios con tecnología de punta, la calidad de sus académicos con 99% de ellos con posgrado.

Hoy en el marco de los 80 años de la UDLAP y 50 años de su establecimiento en San Andrés Cholula esta iniciativa concentrará una memoria fotográfica creada a través de la mirada de estudiantes, docentes, trabajadores y de los habitantes de San Andrés Cholula, ya que a lo largo de estos años se ha posicionado como una institución multicultural que cumple con los más altos estandartes de calidad obteniendo acreditaciones de organismos internacionales como la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges de los Estados Unidos (SACSCOC) y convenios con más de 200 universidades del mundo.

La convocatoria Comparte tu memoria UDLAP recopilará imágenes con el objetivo de conformar una exposición multimedia en plataformas de la UDLAP y del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, celebrando así, la unión entre la Universidad de las Américas Puebla y el municipio que alberga su campus.

Las fotografías podrán remitirse únicamente en formato digital, deben enviarse de manera escaneada en formato de JPG y con resolución de 300 a 600 DPI’s. El correo electrónico al que deberá dirigirse es: artecholula.talleresycine@gmail.com. Cabe la pena resaltar que esta convocatoria es un espacio de colaboración y celebración, por lo que las fotografías deberán ser compartidas de manera voluntaria, sin remuneración económica y con la autorización para reproducirlas.

