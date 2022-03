UDLAP participa en convocatoria de la Red Global MX

En respuesta a una invitación hecha por parte de la Coordinación Ciencia, Tecnología, Innovación y Academia (CTIyA), de la Red Global Mx Capítulo España, la Dra. Adriana Palacios Rosas, académica e investigadora del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), participó en la primera Semana de la Ciencia 2021, Scientia motus-Ciencia en movimiento. Apostando para el futuro, evento en la que participaron 60 ponentes de talla internacional reconocidos por su talento, trayectoria y compromiso profesional.

“Los ponentes invitados a este evento, a través de conferencias cortas, dimos a conocer nuestro trabajo científico de investigación, desarrollo y academia que llevamos a cabo en las instituciones y centros de investigación donde estamos ejerciendo nuestra carrera profesional”, comentó la Dra. Adriana Palacios, quien además destacó que los organizadores se dieron a la tarea de convocar a científicos en diversas ramas de la ciencia como la química, sustentabilidad y salud, para compartir conocimientos y vivencias en áreas de desarrollo.

Específicamente sobre su participación, la Dra. Palacios informó que la ponencia que ella impartió fue sobre Accidentes graves con fuego en las industrias químicas y petroquímicas, en ella afirmó que diversos estudios han mostrado que, después de las pérdidas de contención, uno de los accidentes más comunes es el incendio.

“De entre las diversas variedades de incendios que pueden ocurrir, los dardos de fuego, también llamados incendios de chorro, son uno de los tipos menos conocidos hasta ahora. Los dardos de fuego son un tipo particular de accidente grave que puede presentarse en instalaciones fijas, por ejemplo, plantas de proceso o de almacenamiento, redes de tuberías, etc.”, expresó. Asimismo, afirmó que la aportación de su ponencia fue dejarles a los participantes la idea de que “no se puede combatir lo que no se conoce, así que el estudio de los accidentes graves en las industrias químicas y petroquímicas han adquirido gran importancia en los últimos años”.

Al cuestionarle sobre la importancia del análisis de riesgo en las industrias químicas y petroquímicas, la académica UDLAP mencionó que la producción, manipulación y transporte de productos peligrosos por la industria química y el sector energético han aumentado durante las últimas décadas, lo que ha provocado el incremento de la frecuencia con la que ocurren accidentes graves: “La consecuencia que esto ha tenido sobre las personas y el medio ambiente han puesto de manifiesto la necesidad de mejora de la seguridad industrial, a través del análisis de riesgo en las industrias químicas y petroquímicas”.

Finalmente, la Dra. Adriana Palacios destacó que los dardos de fuego están incluidos dentro de los denominados “accidentes graves con fuego” ocurridos en las plantas químicas y petroquímicas de todo el mundo. “Por ello, para situar este tipo de fenómenos en el entorno industrial y social es importante conocer algunos aspectos esenciales de estos accidentes y, en particular, de los incendios y es aquí donde entra la importancia de que los jóvenes estudiantes se interesen, estudien, conozcan y entiendan este tema”.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

