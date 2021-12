UDLAP participa en el Hispanic Heritage Month

La Universidad de las Américas Puebla, a través de su Dirección de Incorporación Estudiantes y Egresados y de su área de Incorporación Internacional, se sumó a la celebración del Hispanic Heritage Month, evento que se celebra año con año en Estados Unidos con el fin de honrar la aportación de la cultura hispana a los Estados Unidos de Norte América.

La presencia de la UDLAP en este evento fue a través de la participación de tres académicos-investigadores de la universidad, quienes brindaron, a jóvenes de 19 preparatorias del área de Houston, ponencias sobre los temas de gran relevancia e interés para la sociedad, como: El impacto del T-MECen la sociedad, Turismo Cultural en México y Latinoamérica y Herencia Hispánica en la Sociedad Americana.

Para llevar a cabo la actividad, los académicos: Dr. Raúl Bringas Nostti, Dra. Guadalupe Patricia Revilla Pacheco y Dr. Samuel Abraham Stone Canales, compartieron su actividad mediante un video el cual fue entregado a los profesores de español de las mencionadas preparatorias, quienes se encargaron de transmitirlos a sus alumnos, teniendo así una respuesta favorable.

Una de las ponencias impartidas fue la del Dr. Raúl Bringas Nostti, profesor-investigador del Departamento de Administración de Negocios Internacionales de la UDLAP, quien habló sobre el impacto social del TLCAN/ NAFTA/ USMCA, específicamente para Estados Unidos y México; refiriéndose principalmente a que el acuerdo firmado en 1994 (TLCAN) derivó en protestas de diferentes grupos estadounidenses por no querer dar puestos de trabajo a mexicanos, mientras los connacionales lo hicieron contra la introducción del maíz y frijol provenientes del país del norte, aun sabiendo que su producción no podía contender contra la extrajera. “México no tiene una agricultura industrial fuerte. Si se ve el mapa, las montañas hacen muy difícil cultivar la tierra, por eso era imposible que los campesinos pudieran competir contra el sistema agrícola americano”, explicó el académico UDLAP.

Algo que destacó el Dr. Bringas Nostti durante su ponencia, fue que para 2018, cuando el NAFTA se modernizó, se realizó en situaciones controversiales, ya que se discutía la construcción de un muro, la seguridad fronteriza se aumentó y se incrementaron los decesos en la misma zona, que más allá de contrarrestar el efecto migratorio, hizo lo contrario. Asimismo, resaltó que el flujo migratorio agrandó el movimiento de remesas, de las cuales México depende demasiado porque distintas comunidades han podido desarrollarse a través de ellas. Por lo anterior, el académico UDLAP exhortó a EUA a ser más abierto a la migración. “Si más mexicanos son capaces de trabajar en Estados Unidos y la economía estadounidense los necesita, más dinero llega a México y crea un desarrollo, estableciendo así un círculo perfecto”.

Cabe mencionar que la participación de la Universidad de las Américas Puebla en actividades como el Hispanic Heritage Month, es muestra de la buena relación que tiene con instituciones educativas de talla internacional, así como también corrobora la excelencia de la UDLAP otorgada por organismos internacionales como SACSOC con el máximo nivel.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

