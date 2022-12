UDLAP realiza su 7º Encuentro de Orientadores Vocacionales

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través de su Dirección General de Incorporación Estudiantil y Egresados, realizó el 7º Encuentro de Orientadores Vocacionales, evento que tuvo como objetivo brindarles a orientadores vocacionales, tutores y directivos de instituciones de nivel medio superior, un espacio de formación y reflexión que colabore en la importante y noble labor del acompañamiento que brindan a sus estudiantes.

La bienvenida al evento estuvo a cargo del Mtro. Luis Enrique Lara Álvarez, director general de Incorporación Estudiantil y Egresados, quien se dijo muy emocionado de recibir a todos los orientadores vocacionales y directivos de instituciones convenio con la UDLAP, y destacó que “esta es la primera vez que este encuentro se realiza dos días, con la intención de tener más tiempo para intercambiar experiencias y conocimiento de lo que ustedes aplican con el fin de apoyar a los jóvenes”.

La Dra. Claudia María Ramírez Culebro, directora académica del Departamento de Ciencias de la Educación de la UDLAP, fue la encargada de dar la declaratoria inaugural del evento, en donde destacó que la orientación vocacional tiene la tarea de descubrir y potenciar el desarrollo vocacional de cada individuo en todos aquellos aspectos que contribuyan a su realización académica, profesional y laboral: “una de las funciones más importantes que tienen como orientadores es guiar a los alumnos para facilitar la toma de decisiones no solamente sobre su futuro profesional sino también sobre su futuro personal, por lo que esta labor cobra aún más relevancia en el mundo en el que vivimos después de la pandemia y en el que se van a desarrollar profesionalmente nuestros actuales estudiantes”.

Como parte de las actividades del 7º Encuentro de Orientadores Vocacionales se llevó a cabo un panel en donde 5 académicos de la UDLAP analizaron la relación que existe entre talento y éxito profesional. En este panel, la Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana destacó la importancia de la autoestima, de la cual dijo que “el talento que se descubre en una persona sino tiene una autoestima suficiente puede llegar a minimizar sus propias posibilidades y esto no conducirlo a su propio éxito profesional”. Por su parte, la Dra. Sonia Gisella Aguirre Narváez destacó que el éxito profesional no sólo depende del talento sino de desarrollar muchas otras habilidades: “si se tiene el talento es genial porque el estudiante puede avanzar mucho más rápido y lograr su meta en un momento que ni siquiera lo perciba; pero los profesores y los orientadores tienen un papel importante en los jóvenes que es el de impulsarlos y enseñarles que el éxito profesional no sólo depende del talento, sino de insistir, de tener una meta y tener en claro hacia dónde se quiere llegar”.

La Dra. Marilú Hernández Haddad, dio a conocer 3 características indispensables para hablar de éxito: Primero, tener objetivos claros, es decir que ubique que es lo que quiere en la vida, apuntar hacia allá y ser persistente. Segundo, arriesgarse en todos los sentidos y aprender a superar los miedos. Y tercero, el esfuerzo, ya que sin él no logrará transcender.

Finalmente, los académicos hablaron sobre las claves para convertirse en profesional exitoso, tema del cual el Dr. Pablo Moreno Garibaldi destacó que para tener éxito se necesita información y actualización, ya que actualmente nos encontramos inmersos en la cuarta revolución industrial en donde la información fluye de manera multidireccional. Cerró este panel el Dr. Armando Pamplona Hernández, quien dijo que el éxito profesional se vive cuando una persona tiene la libertad de ejercer responsablemente esa profesión, y destacó que los alumnos tienen derecho a fracasar porque cuando se fracasa se aprende porque es una lección.

Cabe comentar que el 7º Encuentro de Orientadores Vocacionales ofreció a los participantes talleres en los que se desarrollaron temas como: construyendo hábitos, estrategias y actitudes para facilitar la transición a la universidad; estilos de aprendizaje y cómo influye el conocerse en la elección de carrera; y 5 claves de autoconocimiento para orientar en la toma de decisiones. También se impartieron las conferencias: Sin Merlín no hay Rey Arturo, a cargo del Dr. Carlos La Bandera Trejo; Orientación vocacional Onlife, algunos apuntes de regreso a la presencialidad, a cargo de la Dra. Ana Cristina Aguirre Calleja; y Educación, roles y estereotipos de género, por parte de la Dra. Alicia Olga Lazcano Ponce.

Por: Redacción

Editor: Iván Betancourt

