UDLAP recibe 1ra Cumbre de Sostenibilidad de CANACINTRA

Con el análisis de la relación entre el liderazgo y el empoderamiento como un elemento clave en la sostenibilidad empresarial, inició la Primera Cumbre de Sostenibilidad; evento organizado por el Consejo de Empresarias Líderes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), que tuvo como sede la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y en donde se reunieron destacados empresarios líderes en su sector.

En la primera conferencia, a cargo de Diana Saucedo, directora de Recursos Humanos de Grupo Axo México y Elizabeth Castellanos, directora Global de EHS Pentair Corporation USA, se dio a conocer que, hasta diciembre de 2022, las mujeres sólo representaban el 40% de la fuerza laboral, mientras los hombres eran el 60%; “es por ello que en este espacio les pedimos a los hombres, a que inviten a las mujeres a trabajar con ellos y que las incluyan en su entorno laboral”, expresó la Lic. Diana Saucedo.

Asimismo, se habló sobre la gran diferencia que existe en la industria, entre las percepciones hacia las mujeres y los hombres: “Por cada 87 pesos que gana una mujer en la industria, el hombre tiene 100. Qué es lo que proponemos se puede hacer: se nos ocurre que cuando contrates una compañera nueva te asegures de ver cómo está el tabulador y le des la oportunidad de desarrollarse para así hacer tu plantilla de equipo mucho más igualitaria”, exhortó la directora de Recursos Humanos de Grupo Axo México.

Finalmente, las ponentes coincidieron en afirmar que la desigualdad entre hombre y mujeres surge por un tema histórico, social y político; es decir, de un pasado que no se puede ignorar porque de lo contrario, los avances de la sociedad son muy pequeños. “Un dato muy interesante que traemos aquí es que los hombres aportan el 28% del tiempo que requiere el trabajo del hogar y de cuidados no remunerados; mientras las mujeres, con empleo o sin él, contribuyen con el 72%. Aquí la idea es que vayamos generando esta balanza; es decir, buscar que los hombres se involucren mucho más dentro de la paternidad y las labores de la casa, las cuales no son exclusivas para las mujeres”, agregó la Lic. Elizabeth Castellanos.

Te puede interesar: Lilia Cedillo reconoce trascendencia nacional del Instituto de Física

Cabe resaltar que, en la inauguración de la Primera Cumbre de Sostenibilidad, estuvo presente el Ing. Luis Espinosa Rueda, presidente de CANACINTRA Puebla, quien comentó la necesidad de tomar muy enserio este tema de sostenibilidad que hoy en día es una realidad: “que este sea el primer paso para tener más encuentros en donde analicemos temas relacionados con el medio ambiente”.

En su turno, la Dra. Cecilia Anaya Berríos, rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla, dio la bienvenida a la UDLAP a todos los participantes y agradeció el que se tome en cuenta el estudio y análisis de la sostenibilidad, “dado que es un tema muy importante en la agenda 2030”.

Por su parte, la Ing. Paola Trujillo Polanco, presidenta del Consejo de Empresarias Líderes de CANACINTRA Puebla, expresó que con este evento se está sembrando la semilla de la sostenibilidad. “Yo creo que los poblanos queremos que nuestro estado vuelva a estar en los mejores lugares de la economía del país, pero eso sólo lo vamos a lograr si estamos unidos y si nos seguimos capacitando; por ello estoy segura que en este evento ustedes van a prender mucho”.

En la Primera Cumbre de Sostenibilidad se analizaron temas como: ESG: La nueva forma de gestionar la sostenibilidad; Nueva Ley Económica Circular; cambio climático, riesgos y oportunidades; finanzas sostenibles; y sostenibilidad desde la perspectiva financiera; además de que se presentaron casos de éxito de la sostenibilidad en las PYMES.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos