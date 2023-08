UDLAP recibe a 190 estudiantes extranjeros para Otoño 2023

Un grupo de alrededor de 190 jóvenes, procedentes de distintas partes del mundo, iniciaron este lunes sus clases como alumnos de intercambio de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), siendo una oportunidad para ellos de obtener nuevos conocimientos, revisar perspectivas y puntos de vista diferentes, además de tener una experiencia única de vida y de estudio.

Desde el pasado lunes 7 de agosto, la Universidad de las Américas Puebla inició sus clases de Otoño 2023 con una extensa comunidad de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado; a ellos se les sumó un grupo de jóvenes provenientes de Japón, Alemania, Francia, España, Perú y otros lugares del mundo, como alumnos de intercambio y de programas duales, quienes acorde a la Mtra. Steffani Belatti Bernardi, jefa del Departamento de Asuntos Internacionales de la UDLAP, estarán en la institución por un semestre o un año completo.

Previo a iniciar formalmente este semestre académico, los estudiantes extranjeros participaron en la Orientation Week, una semana donde el Departamento de Asuntos Internacionales de la casa de estudios brindó información general sobre México, requisitos migratorios, cómo es la vida en la UDLAP, revisar sus cursos, qué hacer en caso de sentirse enfermos, y quiénes les pueden ayudar; para así arrancar su semestre con todo en orden.

Asimismo, la institución académica les ofreció un tour por todas sus instalaciones, por sitios culturales e históricos de Puebla y Cholula, a fin de ayudarlos a familiarizarse con todo, lo que dejó en los estudiantes extranjeros comentarios muy positivos; por ejemplo, de Cholula es una ciudad con mucha historia por descubrir; del campus, es más bello de lo visto en fotos; de los laboratorios, que están ad hoc para practicar; y de las clases, que son bastante retadoras.

“El año pasado un amigo muy cercano vino aquí a estudiar, me dijo cosas buenas, entonces cuando me tocó el intercambio internacional vi que la opción de la UDLAP estaba y no me lo pensé. De momento estoy contento, es muy grande, muy bonita, muy cuidada y tengo muchas ganas de empezar las clases, porque son asignaturas que he escogido yo, así creo que voy a aprender mucho”, expresó Javier García Carrasco, estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla en España.

Este tipo de acontecimientos se tienen semestre con semestre, pues la UDLAP busca apoyar constantemente esa parte de internacionalización de los jóvenes; no sólo por estos alumnos de licenciatura y de maestría que arribaron para Otoño 2023, sino también para los estudiantes que salieron al extranjero para un intercambio o programa dual. “Siempre hemos pensado que la internacionalización no es solamente que vengas como alumno o vayas como estudiante de la Universidad de las Américas Puebla a otro país, sino en la convivencia que se da de forma natural con todos los jóvenes, lo cual hace que las clases se enriquezcan”, destacó la Mtra. Belatti Bernardi.

A manera informativa, la jefa del Departamento de Asuntos Internacionales de la UDLAP indicó que la institución recibe año con año un bloque muy grande de jóvenes de Francia y Alemania, después posiblemente se ubiquen estudiantes de Italia, Japón y España: “Nos encanta, tener estudiantes que vengan a conocer a calidad académica de la UDLAP”, puntualizó.

