UDLAP recibe a futuros estudiantes de toda la República Mexicana  

Con la asistencia de padres de familia, estudiantes y directivos de diferentes preparatorias, se llevó a cabo la Expo UDLAP Primavera 2023, evento en el que los visitantes constataron la excelencia académica que ofrece la Universidad de las Américas Puebla, la cual está respaldada por acreditaciones nacionales e internacionales, su facultad docente, sus instalaciones, entre otras.

La UDLAP abrió sus puertas para que, mediante pláticas informativas, talleres de orientación vocacional, prácticas en laboratorios y recorridos por el campus, los jóvenes participantes conocieran lo que ofrece la universidad y así corroborar porqué los estudiantes de la UDLAP la describen con palabras como «excelencia», «prestigio», «calidad», «éxito» y «compromiso».

En el marco de la Expo UDLAP Primavera 2023, tuvo lugar el diálogo con la Dra. Cecilia Anaya Berríos, rectora interina de la universidad, en donde padres de familia, estudiantes y profesores de preparatoria pudieron conocer más sobre la institución, despejar sus dudas y conocer los altos estándares y servicios que ofrece la Universidad de las Américas Puebla a sus estudiantes.



Aquí, la Dra. Anaya Berríos enfatizó que los programas académicos que oferta la UDLAP están acreditados por organismos nacionales e internacionales. Asimismo, mencionó que “algo que valida a la universidad como la mejor universidad de México son los rankings”, citando como ejemplo de lo anterior el de El Universal, Reforma, América economía, o el QS World University Ranking, del cual destacó que colocó a la UDLAP dentro del top 25 de universidades de América Latina.

También tuvo lugar la plática sobre la acreditación SACSCOC-UDLAP: garantía de calidad educativa internacional, a cargo del Mtro. Enrique Silva Celma, decano de Apoyo Académico de la UDLAP, quien comentó que esta acreditación muy pocas universidades mexicanas la tienen y explicó que “es un mecanismo que garantiza la calidad de la educación que imparte la UDLAP a sus estudiantes”.

Asimismo, destacó que este reconocimiento otorgado por la Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges fue concedido a la UDLAP desde 1959 y se mantiene hasta la fecha. “En la UDLAP estamos convencidos de que la calidad educativa es muy importante para los alumnos y para el país”, afirmó.

La Expo UDLAP Primavera 2023 es un evento dirigido a estudiantes de preparatoria para apoyarlos en la selección de su futuro profesional, por lo que se desarrollaron pláticas informativas de las 52 licenciaturas; se realizaron talleres y actividades prácticas en sus más de 150 laboratorios; así como ponencias por parte de académicos UDLAP sobre temas de interés.

También se condujeron pláticas para padres de familia y autoridades de educación media superior, que incluyeron stands para brindar información de pagos de colegiatura, gastos médicos mayores, actividades de apoyo académico, seguridad, bolsa de trabajo, intercambios académicos, prácticas en la profesión y servicio social; y colegios residenciales, entre otros.

En la Expo no podían faltar las actividades culturales y deportivas que forman parte indispensable de la formación integral de los estudiantes que ingresan a la UDLAP. En este sentido, los visitantes pudieron deleitarse con la presentación del Coro de Cámara UDLAP que recorrió diferentes puntos del campus, las presentaciones del equipo representativo de teatro con un adelanto de la su temporada estelar, así como los distintos números y demostraciones de los talleres de activación física y artística que se llevaron a cabo en el gran escenario instalado en la emblemática explanada de Plaza Banderas.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal