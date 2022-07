UDLAP recibe estudiantes del Latinx Identities Across the Americas

Por su privilegiada locación geográfica, historia y cultura, Cholula y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) fueron sede del programa Latinx Identities Across the Americas in Puebla, evento que en su edición 2022, realizado del 26 de mayo al 18 de junio, permitió que la UDLAP recibiera durante el verano a un grupo de 9 estudiantes de la Universidad de Texas en Austin, pertenecientes a este programa.

El programa Latinx Identities Across the Americas in Puebla es un evento planeado para un periodo de 5 años, por lo que es importante destacar que este es el segundo año en el que la UDLAP recibe a un grupo de jóvenes estadounidenses que vienen a estudiar y conocer la masculinidad moderna en México.

El curso interdisciplinario guiado por los académicos el Dr. Víctor Saenz y el Dr. Emmet Campos, introduce a los estudiantes a la investigación emergente sobre la identidad latina en la educación básica y superior, centrado en el tema de la masculinidad. Asimismo, orientan a los participantes con clases relacionadas con temas de género y masculinidad, historia e inmigración mexicoamericana, antropología, historia y sociología; además, contempla la oportunidad de participar en proyectos de aprendizaje de servicio con organizaciones locales.

Otras actividades que desarrollaron los estudiantes del programa Latinx Identities Across the Americas in Puebla fue la convivencia con diversos profesores UDLAP a través de ponencias y talleres donde lo temas centrales fueron la igualdad, movimientos de equidad y situación actual de la equidad de género.

También, como parte de ellas, los asistentes pudieron conversar con la profesora de la UDLAP la Dra. Dainzú López de Lara Espinosa, quien les hizo un recorrido particular por diversos temas y explicó que la violencia de género en los espacios universitarios se ha ejercido deliberadamente; “se refleja en representaciones que operan naturalizando prácticas sexistas que dan lugar a formas de discriminación basadas en relaciones de poder desiguales establecidas entre hombres y mujeres, a partir de estereotipos de género que culturalmente se construyen y reproducen”, afirmó la académica UDLAP, quien cerró su plática con un enriquecido diálogo sobre los entornos de violencia y protocolos de acción en Estados Unidos comparado con México, así como las carencias y necesidades de las universitarias en ambos países.

