UDLAP y Placement International imparten MasterClass con chef Pierre Schutz 

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través del Centro de Desarrollo Profesional y en colaboración con Placement International, impartió la clase magistral «Back to the basics: técnicas básicas en cocina», a cargo de Pierre Schutz, chef ejecutivo del restaurante neoyorquino The Mark Restaurant de Jean- Georges Restaurants.

Acompañado de manera presencial y virtual por estudiantes y egresados de la UDLAP, y apoyado por el chef Roberto Javier Palacios Magaña, el chef Pierre Schutz realizó dos platillos clásicos de la cocina de Jean Georges Vongerichten en Nueva York. De plato fuerte preparó un hamashi a la parrilla con hinojo estofado, limón y aceite de oliva, acompañado de zanahorias y de postre un pastel de chocolate fundido, muy típico del restaurante neoyorquino, el cual surgió como un error al intentar hacer una versión más grande de un chocolate sponge cake en un día ocupado y se convirtió en uno de los postres más replicados.

La clase magistral «Back to the basics: técnicas básicas en cocina», tiene como coanfitriones a Placement International, empresa especializada en programas culturales de la industria hospitalaria para trainees y primeros empleos en hoteles y restaurantes alrededor del mundo, por lo que su vocera, Analu Arrieta Martínez informó a los estudiantes de Artes Culinarias y Administración de Hoteles y Restaurantes, las posibilidades de iniciar su carrera profesional a su lado. “Es un gusto para nosotros compartirles que muchos de nuestros talentos que se encuentran en el extranjero son egresados de la UDLAP”, afirmó Analu Arrieta.

De esta manera, Analu Arrieta invitó a los asistentes a conocer las ofertas que tienen en diferentes partes del mundo. “La razón por la que está hoy el chef Pierre es porque traemos un programa de iniciación profesional en Estados Unidos, esto es a través de una visa J1 la cual busca y brinda a estudiantes y recién egresados de gastronomía, hotelería y turismo, la oportunidad de tener una experiencia en el extranjero durante un año, pasando por diferentes áreas de entrenamiento y recibiendo ingresos de más de 3 mil dólares mensuales”, explicó.

El espacio para realizar la clase magistral «Back to the basics: técnicas básicas en cocina» fue promovido como parte de las actividades que realiza el Centro de Desarrollo Profesional de la UDLAP, el cual tiene como uno de sus principales objetivos el apoyar a los estudiantes y egresados de la Universidad de las Américas Puebla para vincularse con las mejores empresas de México y el mundo. Por lo anterior, la UDLAP cuenta con un sistema de bolsa de trabajo sencilla y gratuita que permite a organizaciones como Placement International publicar vacantes y consultar currículums, para así buscar el talento que necesitan incorporar a sus empresas.

