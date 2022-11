UDLAP y University of Oklahoma forjan alianzas 

Dos instituciones académicas de prestigio en este continente: la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la University of Oklahoma, firmaron una alianza de entendimiento a fin de fortalecer el futuro de sus planes de estudio, intercambios académicos, trabajos de investigación y programas culturales.

La UDLAP sigue fortificándose a través de alianzas con otras instituciones de educación superior, con la finalidad de beneficiar a sus estudiantes con el fortalecimiento de los programas de estudio, tal como lo describió la Dra. Cecilia Anaya Berríos, rectora interina de la Universidad de las Américas Puebla, durante la ceremonia protocolaria de la firma del acuerdo con University of Oklahoma, donde además, agradeció a los visitantes y autoridades de la propia casa de estudios en México el tener este alcance, porque es el inicio de una estupenda colaboración, similar a las que se tiene con otras instituciones académicas en Estados Unidos y el mundo.

Por su parte, el Dr. Scott Fritzen, associate provost for Global Engagement and dean of the David L. Boren College of International Studies at University of Oklahoma, mostró su entusiasmo por esta relación la cual pretende construir algo extraordinario entre ambas instituciones, tanto por el intercambio de estudiantes en ciertos programas académicos y artísticos, como en otras áreas en las que sea posible.

“Estoy increíblemente emocionado por el nuevo acuerdo que se acaba de firmar, plantamos la semilla que crecerá hasta convertirse en una gran cooperación para beneficiar a los estudiantes y profesores. (También) existen varias oportunidades para nosotros de colaborar y hacer intercambios, además de que me impresionó el legado de la excelencia académica y la belleza del campus”, expresó el Dr. Fritzen.

Este acuerdo de entendimiento, por información de la Mtra. Georgina García Romero, directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la UDLAP, abre la puerta a distintos tipos de colaboración a futuro, como la posibilidad de hacer un programa dual en el área de relaciones internacionales, colaborar en temas de investigación para profesores y/o estudiantes; asimismo “se está planeando firmar una adendum de intercambio, con el cual nuestros estudiantes de diversas áreas de estudio podrán irse a la Universidad de Oklahoma. Asimismo, recibiremos estudiantes de aquella (institución)”, añadió.

Por lo pronto, una de las primeras actividades en conjunto será la participación en el Festival Pigmentos, a finales de noviembre y principios de diciembre, teniendo la gala final el 2 de diciembre en el campus de la UDLAP. De igual forma se buscará la participación de sus estudiantes en talleres en Puebla por profesores de Oklahoma, pues hay un interés particular por el área de las artes.

“Tanto la Universidad de Oklahoma como la UDLAP tenemos varios programas en común, por lo que esto no solamente beneficia a nuestros estudiantes de Danza, sino a muchos otros; además, ellos también querrán venir en verano a algunos cursos de español para extranjeros, así que hemos hablado de muchas posibilidades de colaboración entre ambas instituciones”, señaló la Mtra. García Romero.

En la firma del memorándum de entendimiento estuvieron presentes los decanos de las cinco escuelas de la UDLAP (Ciencias, Ciencias Sociales, Ingeniería, Artes y Humanidades, y Negocios y Economía), así como distintas autoridades de la misma institución en Puebla y de la Universidad de Oklahoma, siendo testigos de un gran inicio en esta relación bilateral.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

