UEFA analiza cambio de sede para final de la Champions

La UEFA analiza la opción de cambiar la sede de la final de la Champions League, misma que está programada en San Petersburgo el 28 de mayo, por lo que convoca a una reunión con el fin de “evaluar” la situación y ver opciones para que se lleve a cabo la final de la competición.

Tras los conflictos entre Rusia y Ucrania, el comité de la UEFA realizará esta reunión con urgencia después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, declarara que Rusia no deberá realizar competiciones de futbol internacionales.

No es la primera vez que la UEFA se ve en la obligación de cambiar de sede, pues debido a la pandemia de Covid-19, la Liga Europea reubicó las dos últimas finales en Lisboa 2020 y Porto 2021, que estaba prevista en Estambul, no obstante, estas no se realizaron.

La junta está programada para el viernes 25 de febrero a las 10:00 horas, con el fin de evaluar la situación actual y tomar las decisiones correspondientes. Una vez finalizada la reunión, se harán los comunicados pertinentes para dar a conocer la decisión final.

Por: Dulce Jiménez

Editor: Alejandro Rojas

