Un año con dudas: La Muerte de Martha Érika y Rafael Moreno Valle

Por Alejandra Olivera

Eran cerca de las 15 horas del 24 de diciembre de 2018 cuando se reportó la caída de un helicóptero (marca Augusta, matrícula XA-BON), entre los municipios de Coronango y Tlaltenango, sin que hasta ese momento trascendiera el nombre de los tripulantes.

Pese al hermetismo de las autoridades en el lugar del accidente, las redes sociales apuntaban que la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo Rafael Moreno Valle viajaban en el helicóptero, junto con tres personas más.

En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 24, 2018

Las especulaciones siguieron hasta que dos horas después del siniestro, a las 16:33 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de su cuenta de Twitter que había recibido información de un accidente en Puebla por el desplome de un helicóptero y añade: “Por confirmar que iban la gobernadora Martha Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle”.

Una hora más tarde, a las 17:42 horas, López Obrador volvió a postear y hace oficial la noticia, al tiempo se comprometió a investigar las causas del accidente; así como a “decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia”.

En su conferencia matutina de 26 de diciembre de 2018, descartó que el gobierno de la República esté detrás de la muerte de Alonso Hidalgo y Moreno Valle, “nosotros no le deseamos mal a nadie, siempre he insistido: tengo adversarios, no enemigos”, sentenció.

Señaló que las investigaciones se harían lo más pronto posible para aclarar la causa del accidente y reiteró que para que no haya dudas de la investigación y del gobierno federal, especialistas extranjeros participarían en ella.

A partir de esa fecha, los cuestionamientos sobre los avances de la investigación se tornaron recurrentes durante las conferencias matutinas.

Despegue fue de casa de José Chedraui

En febrero, dos meses después del accidente, Carlos Morán Moguel, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer las conversaciones entre el piloto del helicóptero y la torre de control antes del desplome. Además, reveló que la aeronave despegó desde el jardín del domicilio del exdiputado local y empresario, José Chedraui Budib, y no de un helipuerto del estado.

En el audio, se escuchan las 11 ocasiones en que la torre de control intento establecer contacto con la aeronave.

#ÚltimaHora La Fiscalía de Puebla da a conocer el video en que Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle llegan al domicilio de los padres del empresario José Chedraui, desde donde despegaron en un helicóptero que cayó 10 minutos después de despegar. pic.twitter.com/IjkdhKd8hh — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) March 6, 2019

Descartó que hubiera ocurrido un atentado en contra de la aeronave, pues no se hallaron explosivos, falta de algún elemento o cualquier otra situación que pudiera haber afectado su correcto funcionamiento.

Agencias internacionales comienzan investigación

En Canadá, la Junta de Seguridad en el Transporte comenzó la inspección de piezas de los motores, sus controles electrónicos y otras bases de datos de navegación el 4 de marzo, en Italia, la Agencia de Seguridad de Aviación de la Unión Europea inició su análisis del sistema de transmisión y el rotor principal del helicóptero, el 18 de marzo; y en Estados Unidos, dos empresas involucradas en la fabricación de la base de datos de navegación y los actuadores lineales, dispositivos involucrados en la rotación de los motores, emprendieron sus revisiones sobre dichas piezas el 1 de abril.

Para el 15 de abril, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, informó que no encontraron ningún desperfecto o irregularidad en las turbinas del helicóptero que se desplomó en la víspera de Navidad en 2018.

A 6 meses del accidente no habían detectado fallas

El 7 de junio, la SCT informó que ni los motores ni otros componentes relevantes para el funcionamiento del helicóptero Augusta, mostraron fallas antes de su impacto en un terreno de Coronango. Sin embargo, dos de las cuatro luces de alerta estaban encendidas antes del desplome de la aeronave.

El que fue el primer informe preliminar fue presentado a medio año de distancia del accidente y cinco días después de las elecciones extraordinarias para elegir gobernador en Puebla, tras el deceso de Alonso Hidalgo, quien perdió la vida cuando tenía 10 días en ese cargo.

Dos meses después, el 13 de agosto, la SCT emitió un nuevo reporte de “avances” en el que refería que aún no podía confirmarse la causa de la caída del helicóptero, sin embargo, destaca que en los 5 actuadores lineales del aeronave se detectaron “inconsistencias y daños”, pero era necesario continuar con su revisión para definir su relevancia en el desplome.

Informe final en 2020

Nuevamente, en una conferencia matutina, el 8 de octubre, Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, anunció que el informe de hechos de todas las investigaciones, sobre el accidente donde murieron Alonso Hidalgo y Moreno Valle estaría listo el 25 de octubre, y se estima que para noviembre se pueda determinar la causa del accidente.

Llegada la fecha, la SCT presentó un tercer informe en el que señala que piezas de las aeronaves tenían reportes de fallas que provocaban “repentinos” cambios de rumbo, además de uso de refacciones “prestadas” y requerimientos para inspeccionar los motores.

Destacó que el 13 de diciembre, once días antes del accidente, se detectó una desviación de vuelo y dos técnicos consideraron que el actuador lineal del eje de roll requería su reemplazo, sin embargo, no se hallaron indicios de que así hubiera sucedido.

La última acción de mantenimiento de este tipo se dio el 20 de diciembre de 2018, cuatro días antes del accidente que provocó la muerte de cinco personas.

Además la dependencia federal informó que será hasta el primer trimestre de 2020 cuando se dé a conocer el informe final sobre el accidente del helicóptero en el que murieron los exgobernadores panistas.

