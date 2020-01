Un mexicano cuenta cómo es la cuarentena en Wuhan

La ciudad Wuhan en China actualmente está en cuarentena debido al origen del coronavirus. Daniel Stamatis es un mexicano que lleva cuatro años viviendo en esa ciudad, pues estudia un doctorado en arquitectura con Bambú en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong.

El 17 de enero, Daniel se subió a un avión rumbo a China, sin saber que, una semana después la ciudad quedaría en cuarentena, con el transporte público suspendido, y el aeropuerto cerrado.

La propagación del virus, del que aún se sabe poco, se “está acelerando”, según admitió este sábado el presidente chino,Xi Jinping.

Para frenar la propagación, las autoridades decretaron medidas para aislar a decenas de millones de personas en más de una decena de ciudades. Entre los afectados, está Daniel Stamatis.

“Si hubiera puesto mi vuelo de regreso unos días más tarde, ya no me hubieran dejado entrar a China, me hubiese tenido que quedar en México y eso hubiese sido perfecto”, comenta en una entrevista por Skype.

Stamatis subió a su cuenta de twitter un video en donde se muestran las calles totalmente vacías, y cuán llenos están los supermercados.

En estos días ha estado solo: “Solo me comunico por internet, no estoy viendo a nadie”.Él vive con su novia, pero por la cuarentena se ha vuelto imposible verla.

“Mi novia se había ido un día antes a Suzhou, otra ciudad, con su mamá y ya no la dejaron entrar. No la dejaron subirse al tren… Por ley, nadie sale y nadie entra“, afirma este arquitecto de 36 años.

“No hay nada, no hay transporte público, no hay metro, no hay taxis, no hay tiendas… Salvo el supermercado, eso sí, pero las tienditas o restaurantes chiquitos no (están abiertos)”.

¿ Qué es vivir en una ciudad en cuarentena?

Stamatis cuenta que no sale de casa, pero este domingo hizo una excepción para comprar comida. Se puso la mascarilla —“Es ilegal no tener máscara”— y caminó por calles desoladas, en las que apenas se veían vehículos, hasta llegar a un lugar que sí estaba abarrotado de gente: el supermercado.

“Había muy poquita gente en la calle. Pero dentro del supermercado había muchas más gente que en un día normal”.

Antes de entrar al establecimiento, sin embargo, tuvo que pasar una prueba: “A todo el mundo nos pusieron un aparato… Era como una pistolita amarilla con un cuadrito que te la ponen en la frente, la checan allí y pasas”.

“Supongo que es para ver si estás infectado“.

Lo más probable es que haya sido un termómetro, con el que se está intentando detectar posibles casos de infectados con el coronavirus.

Stamatis volvió a casa bien provisto de alimentos congelados y enlatados y varios litros de jugo de naranja. Quiso comprar frutas y vegetales, pero estaban tan codiciados que la cola para pesarlos “ocupaba todos los pasillos del supermercado”.

“Nunca antes había visto algo así… No estuve dispuesto a pasar tres horas de cola por tres melones y tres manzanas”.

Si bien sí vio a algún adulto mayor, no se encontró ni en las calles ni en el supermercado con el otro perfil que compone la población más vulnerable al virus: niños.

“No estoy desesperado porque de algún modo estoy bien, tengo comida, me siento bien físicamente, no he visto a nadie morirse en la calle… No quiero ni ser fatalista, pero tampoco pendejo“. comentó el arquitecto mexicano.

Nota completa: BBC