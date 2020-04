UNAM transmitirá virtualmente fiesta del libro y la rosa

View this post on Instagram

🔹Estamos a unas horas de iniciar esta gran #FiestaLibroyRosa. ¡En esta ocasión nosotros vamos hasta su casa! 📚🌹 🌹Programa con los enlaces a las transmisiones ➡️ https://bit.ly/2yk8uwA ⬅️ (La liga la puedes copiar desde una computadora o buscarla en nuestras otras redes sociales). @culturaunam #LiteraturaUNAM @casul_unam #LibrosUNAMenCasa #CulturaUNAMenCasa