Únicos y con atractivos, claves para cualquier destino turístico de éxito: Egresado UDLAP

Para que un destino turístico sobresalga y tenga un despunte en distintos rubros como el económico, es necesario pensar en ser únicos y no ofrecer lo mismo que otros lugares, a fin de que valga la pena ser visitados; así lo aconsejó Gerardo Francisco Corro Amador, egresado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y executive director de Tourism New Westminster en Canadá.

Asimismo, en entrevista, el egresado UDLAP afirmó que a partir del regreso a lo cotidiano por la pandemia, hubo un cambio de pensamiento en los seres humanos subiendo la escala de prioridades por vivir y descubrir nuevos lugares, sobre todo aquellos alejados de las multitudes, de esa forma la ocupación de viajeros en 2023 superó lo vivido en 2019: actualmente “hay una gran tendencia a nivel global de buscar destinos únicos, a lo mejor hace 10 años todo mundo quería ir a París, Nueva York, Barcelona, pero con la pandemia muchos destinos fuera de lo popular de las masas empiezan a tener cierto auge, llevando a que la gente quiera hacer cosas únicas por dos motivos: realmente lo quiere vivir o lo quiere subir a su Instagram”.

Sea cual sea el motivo, los ayuntamientos, agencias, restaurantes y todos los involucrados en temas turísticos de un destino en particular deben ponerse a trabajar a ritmo intenso, porque están ante un gran momento para sobresalir; por lo anterior, para ayudar a disipar dudas o plantear por dónde comenzar, el egresado de la Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes de la UDLAP, brindó en entrevista algunos consejos útiles: El primero es tener todos los servicios requeridos por un visitante como agua, luz, saneamiento, etcétera, siendo indispensable y hasta no negociable. Cubriendo esto lo siguiente es ver qué ofrecer, pensando en si hay algo interesante como experiencias naturales, historia, cultura, gastronomía o algo para atraer viajeros.

Un punto importante para el executive director de Tourism New Westminster es revisar qué se tiene como destino que nadie puede copiar o es casi exclusivo, pero también muy atractivo para los visitantes, “puedes tener algo único pero que no importe, o tener algo que sea muy interesante pero que lo tengan todos alrededor de ti. Por ejemplo, New Westminster tiene un río y puedes hacer unas fotos espectaculares, pero no somos la única ciudad por la que pasa, si te mueves un poco por la zona hay muchas ciudades que hasta tienen mar, entonces casi todas tienen algún malecón, puerto, embarcadero; aquí podemos ver que es algo muy bonito, pero no es único”, explicó.

Otros ejemplos de lo anteriormente descrito son los Pueblos Mágicos en México, si bien muchos son maravillosos para visitar, están ofreciendo prácticamente lo mismo: artesanías o comida; a lo cual el egresado de la UDLAP reiteró que se debe buscar distintas cosas que los haga únicos y a la vez atractivos para querer visitarlos imperativamente. Por ejemplo, en New Westminster también “tenemos el soldado de plomo más grande del mundo, de 10 metros, pero no va a ser el motivo por el que la gente vaya a planear un vuelo a Canadá para tomarse fotos, debemos hacer algo más”, agregó.

Hacia el final de la entrevista, el Licenciado en Administración de Hoteles y Restaurantes por la UDLAP se refirió a Puebla como un destino cultural, histórico y de gastronomía, con muchas cosas únicas y distintas por hacer o visitar, pero a quien le falta una fuente de información oficial para revisar actividades en determinadas fechas y municipios, como un calendario actualizado constantemente, porque en Puebla “no es que no haya algo que hacer, sino que la gente no sabe dónde buscar o cómo enterarse”, puntualizó.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

