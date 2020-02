Unidades foráneas ofrecen servicios turísticos y asaltan a turistas, acusan

Por Sara Solis

Operadores de Turibuses reportaron la llegada de vehículos particulares foráneos que ofrecen recorridos a turistas en el zócalo y son los que están asaltando a los turistas.

Algunos de estos indicaron que les preocupa este tipo de situaciones y pidieron que aumente la presencia de policías en el primer cuadro de la ciudad.

Don Manuel tiene tres años trabajando como operador de turibuses en Puebla y comentó que nunca ha tenido asaltos a los pasajeros porque no hace paradas que no estén autorizadas y no abren las puertas hasta llegar a su lugar de destino.

Te recomendamos