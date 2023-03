Uniformes escolares sin entregar por retraso de licitante: SEP Puebla

Por retrasos de la empresa que ganó la licitación para distribuir los uniformes gratuitos, alumnos de comunidades alejadas siguen sin recibir el calzado y prendas que fueron adquiridas por la SEP desde el año pasado.



Así lo informó el encargado de despacho de la dependencia, José Luis Sorcia Ramírez, quien estimó que el 90 por ciento de los paquetes escolares ya fueron entregados y que falta un 10 por ciento por repartir.



Indicó que las autoridades ya revisan el contrato para aplicar las sanciones correspondientes a la empresa, pues debían concluir la entrega de los uniformes gratuitos en enero pasado.



Explicó que argumentaron el incumplimiento por la falta de transporte, pues no se ha realizado el reparto en comunidades alejadas de la entidad.



Por otra parte, el funcionario señaló que las maestras adscritas a la Secretaría no podrán tomarse el día para participar en las movilizaciones del 8 de marzo durante su horario laboral y que las únicas que podrán ausentarse de sus deberes son aquellas que recibirán un reconocimiento como “mujeres destacadas en la docencia” por parte del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.



Añadió que tampoco podrá ausentarse el personal administrativo de la SEP, pese a que el mandatario estatal afirmó que las burócratas poblanas que decidan manifestarse no tendrán repercusiones económicas.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal