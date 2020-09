Urge experto UPAEP revisar atlas de riesgo en municipios por sismos

Por Itzeli Zamora

Debido a los daños que registran los inmuebles históricos en Puebla tras el sismo del 2017, se deberá verificar que los 217 municipios cuenten con el Atlas de Riesgo, otorgar la liberación de recursos para rehabilitar los edificios y ciudadanos deberá buscar asesoría con especialistas para la construcción de las viviendas, indicó el Investigador de la Facultad de Ingeniería Civil, de la UPAEP, Hugo Ferrer Toledo.

En rueda de prensa virtual señaló que en el marco de la visita a Puebla del presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar los avances de la reconstrucción de los inmuebles dañados por el sismo del 2017, será relevante conocer la liberación de recursos federales que pudo presentar algún retraso debido a la pandemia.

Agregó que la cultura sísmica ha cambiado en los últimos 35 años para los mexicanos, desde el sismo de 1985 que afectó gran parte del país, principalmente en la CDMX, sin embargo, reconoció que las familias no han cambiado el hábito de contar con sus documentos y maleta preparada.

También, recomendó a los ciudadanos no hacer caso a las aplicaciones sobre la Alerta Sísmica ya que no son confiables para detectar un sismo y deben sólo reaccionar a la alerta que emiten de forma oficial las autoridades.

Agregó que los ciudadanos deben solicitar la asesoría de un especialista antes de realizar una construcción o ampliación de sus viviendas, ya que corren el riesgo de sufrir afectaciones parciales o totales ante un sismo, como ocurrió en 2017.

Respecto a los Atlas de Riesgos, el especialista señaló que no se cuenta con todos los estudios necesarios que permitan su funcionalidad, pues no hay censo de construcción, estudios del suelo respecto a la división de cada municipio y no cuenta con las zonificaciones sísmicas.

Por lo anterior, recomendó a las autoridades realizar un estudio de mecánica del suelo, vibración ambiental que corresponda a cada zona, pues de no hacerlo de forma correcta pueden dañar a la población.

