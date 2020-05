Urgen a Congreso de Puebla a legislar sobre espacios libres de humo de tabaco

Por Itzeli Zamora

Ante la próxima apertura de negocios en la nueva normalidad debido a la pandemia por Covid-19, urge que los diputados del Congreso del Estado de Puebla legislen sobre la Ley General del Tabaco para agilizar la normativa sobre la prevención y vigilancia de la regulación de espacios 100% libres de tabaco, así lo indicó el coordinador del Observatorio Ciudadano de Derecho Sexuales y Reproductivos (Odesyr), Brahim Zamora.

Lamentó que no exista voluntad política ante la actual ley que existe en la entidad poblana, la cual consideró que no es funcional pues no define, por ejemplo: qué es una terraza, mientras que a nivel federal Ley General para el Control del Tabaco establece que los restaurantes deben contar con espacios 100% libres de humo, donde debe establecer un espacio con una sola pared y al aire libre, mientras que en la entidad las terrazas son falsas pues son espacios sólo con gran ventilación.

Por lo anterior, pidió al gobierno del estado a ser proactivo en tema de la prevención y vigilancia de la regulación de espacios 100% libres de tabaco, al señalar que la ley contempla campañas informativas, mecanismos de denuncia ciudadana, acciones para promover la participación ciudadana y que la denuncia sea contundente.

Cabe destacar que, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, Puebla registra 13 muertes diarias por la enfermedad de tabaquismo, lo que suma 4 mil 500 muertes al año, además de que los gastos de hospitalización por cada persona enferma son de 266 millones de pesos anuales, por lo que llamó a los diputados a no ser omisos ante la aprobación y mejoras a la ley que lleva más de 3 años sin legislar.

