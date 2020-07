Uriel Antuna y su familia dan positivo a Covid-19

Ya es oficial el segundo caso positivo de coronavirus de Chivas en la última prueba que se realizó previo a la Jornada 1 del torneo Guard1anes 2020. Uriel Antuna confirmó su contagio esta tarde y se confirmó la segunda baja de Guadalajara de cara al debut del equipo rojiblanco.

A pesar de que su esposa reveló que Antuna había presentado algunos síntomas en días anteriores, el comunicado de prensa del Guadalajara informó que el caso de Antuna es asintomático. Además, el atacante habló sobre el apoyo recibido por parte del club en esta situación.

🎥 ChivaHermanos, @AntunaUriel tiene un mensaje muy importante.



¡Saldremos juntos y más fuertes, Uriel! 💪❤️🐐 pic.twitter.com/XVrlLKNt98 — CHIVAS (@Chivas) July 24, 2020

“La solidaridad del equipo siempre ha sido muy grande. Desde que me dieron la noticia de que había dado positivo, los compañeros siempre me apoyaron, siempre me arroparon. Cualquiera de los jugadores que esté dentro del campo lo hará bien, todos están preparados, también vienen jugadores buenos de la cantera que lo están haciendo muy bien y luchan por una oportunidad para estar en Primera División”.

Finalmente, el seleccionado nacional habló del trabajo que ha hecho el Club Deportivo Guadalajara para controlar el virus dentro del plantel y el staff, afirmando que todo está bien en ese aspecto en el club rojiblanco.

Desde que regresamos a entrenar se han tomado medidas muy drásticas para que se contagien los menos posibles. Desgraciadamente ahora nos tocó a más gente, pero bueno, a final de cuentas no sabes dónde te contagias. Dentro del club siempre están sanitizando las cosas, siempre lavándose las manos, no estando tan juntos, todo ese tipo de cosas. Como club, está muy bien todo”, culminó.

Te recomendamos

Con información de El Universal