Usan rostro y voz de Taylor Swift con IA para estafa en línea

Un nuevo método de robo han utilizado los ladrones ahora con la Inteligencia Artificial (IA), ya que están utilizando el rostro y la voz de la cantante Taylor Swift para realizar estafas en línea.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo es robar dinero e información personal de los usuarios principalmente en Facebook.

La estafa consiste en una serie de videos publicitarios en los que aparece la imagen de Taylor Swift creada con IA, ofreciendo un juego gratuito de utensilios de cocina de la marca Le Creuset.

En dichos anuncios, la supuesta cantante invita a los interesados a ingresar a una página web, la cual no está relacionada con la estrella de música ni la empresa de utensilios.

Una vez que entraban al sitio web, debían responder un formulario que solicitaba información personal y el pago de los “costos de envío” del obsequio.

“Debido a un error de embalaje, no podemos vender 3 mil juegos de utensilios de cocina Le Creuset. Así que se los regalaré a mis fieles seguidores”, afirma en uno de los anuncios.

Otro de los métodos que utilizaban para engañar a los internautas, es que los enviaba a un sitio falso que imitaba al reconocido canal de televisión de gastronomía Food Network, para darle mayor credibilidad a la oferta.

Le Creuset informó que nunca se han asociado con Taylor Swift para “ofrecer regalos a los consumidores”. Asimismo, un portavoz de Food Network confirmó que la promoción no está relacionada “de ninguna manera” con ellos. Al mismo tiempo, la empresa de ciberseguridad McAfee indicó que había confirmado que los videos en cuestión eran una “estafa” del tipo ‘deepfake’, con uso de IA.

McAfee Advisory! No, That’s Not Taylor Swift Promoting Le Creuset Cookware.



If you see this video in your social media feed, we can confirm that it is a #deepfake scam generated through #AI.

McAfee's Project Mockingbird technology announced at #CES2024, is designed to empower… pic.twitter.com/aVpcjI0Pgk