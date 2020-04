Usará comuna 15 millones de pesos para compra de ventiladores médicos

Por Alejandra Olivera

Los 15 millones de pesos que la edil capitalina, Claudia Rivera Vivanco, ofreció a la administración estatal se usarán para que la Comuna compre ventiladores médicos, de eso modo se hará una donación de infraestructura médica.

Así lo manifestó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta quien comentó que la secretaria de Administración, Rosa Urtuzuástegui Carrillo, solicitará con su homólogo municipal Leobardo Rodríguez Juárez para firmar un convenio este día en el que se establezca la donación del recurso.

Sin embargo, dijo que dicha donación debe ser en especie, por lo que se les pedirá que la Comuna use los 15 millones de pesos para la compra de ventiladores médicos, que son necesarios para la asistencia de pacientes en estado “grave”.

De ese modo, señaló, quedará constancia de lo que entregan, pues los 15 millones de perderían entre los cientos que la administración estatal invierte para la atención de pacientes de Covid-19.

“Tiene que haber un convenio de gobierno a gobierno, lo que nosotros queremos es una donación en especie, no de dinero, que compren ventiladores para terapia intensiva, son como 13 ventiladores y que ellos los compren, no nosotros, pues no sería correcto el deposito porque se pierden en los cientos de millones que gastamos nosotros”, aseveró.

