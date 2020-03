Uso de cubreboca exclusivo para médicos y enfermos, explica experto de UNAM

Por Redacción

Seguir atentos y estar pendiente de los datos que den las autoridades sobre la información acerca del coronavirus fueron las recomendaciones del Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina, y Vocero de la Comisión de la UNAM para la emergencia del coronavirus.

En entrevista en Oro Noticias de 6 a 9, Rodríguez Álvarez recomendó a la población intensificar las medidas preventivas como el lavado de manos y el uso de gel antibacterial para evitar el contagio del Covid-19.

Rodríguez Álvarez destacó los riesgos de contagio en México al señalar que los cinco que se han presentado vienen de parte de personas que arribaron a nuestro país provenientes de Italia, Irán o China. No obstante, puso en consideración que la mayoría de los casos se presentan como un catarro común.

Enfatizó en que usar cubrebocas no sirve como una medida para evitar el contagio para personas no contagiadas, sin embargo, dijo que el uso de estos artículos son exclusivos para enfermos y médicos, no obstante, llamó a no realizar compras de pánico tras el arribo del Covid-19 a muestro país.

“La manera de impedir la transmisión del coronavirus es lavarnos las manos, taparnos cuando estornudemos y no automedicarnos, esas son las mejores formas para impedir el contagio”, finalizó.

