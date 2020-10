Vaca que se sienta como un perro se vuelve viral

Un mensaje de Twitter con imágenes de vacas sentadas con las patas traseras extendidas hacia adelante de manera similar a como hacen algunos perros se ha hecho viral, convirtiéndose pronto en una tendencia que sumó a numerosos usuarios con publicaciones similares.

El tuit original, publicado el pasado lunes, ya ha recibido casi 300 mil ‘me gusta’ y fue compartido más de 50 mil veces.

“La vaca. Se sienta”, reza la publicación.

a proper gentleman indeed pic.twitter.com/m5iZQm6yxU

Muchos tuiteros aseguraron que jamás habían imaginado que las vacas fueran capaces de adoptar semejante posición.

“Todo un verdadero caballero”, señala un usuario sobre la pose del rumiante.

Ya love to see it pic.twitter.com/NaIVa5mOR4