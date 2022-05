Ve MC a Toño López como candidato a alcalde de Puebla

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Fernando Morales Martínez, “coquetea” con el diputado local del PT, Antonio López Ruíz para postularlo como candidato a la presidencia municipal de Puebla en el 2024.



Este martes, el líder confirmó que ha tenido acercamientos con el legislador del Congreso del Estado para ofrecerle sumarse a las filas del partido naranja, aunque señaló que hasta el momento no ha obtenido respuesta.



En ese sentido, consideró que López Ruíz sería un buen perfil para abanderar la candidatura de MC a la alcaldía de la capital, pues dijo que es un político que ha realizado trabajo de campo en las diferentes colonias.



“Me dijo que lo va a pensar, me da mucho gusto que ya esté volteando a ver (…) es un perfil que ha trabajado la capital, no es un mal perfil, creo que puede crecer en la capital”, comentó en entrevista.



Sin embargo, refirió que Antonio López –quien ganó el distrito local 20 bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT)– le expresó que pensaría su propuesta para unirse a MC, sin que exista una postura clara.



Cabe mencionar que el diputado local, quien también fungió como subsecretario en la Secretaría de Bienestar del gobierno estatal, ha utilizado el color naranja en sus redes sociales durante las últimas semanas, desmarcándose de Morena y el PT.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos