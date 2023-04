Vecino que aparte lugares por feria será multado: Tránsito

Aquellas personas que aparten lugares en vía pública con el objetivo de lucrar con la vía pública durante la Feria de Puebla serán multadas, advirtió María del Rayo Ramírez Polo, titular de Tránsito Municipal.

En conferencia, la funcionaria municipal invitó a los poblanos que viven en inmediaciones de los fuertes a no apartar lugares, ya que esta acción amerita una sanción de acuerdo con el reglamento

Ramírez Polo reconoció que durante el primer día de la Feria de Puebla no hubo reportes de apartados, sin embargo, lazó la advertencia a los capitalinos para no hacerlo.

“Respetemos entradas y salidas, respetar las reglas, vecinos o no, no está permitido apartar o condicionar los espacios en la vía pública; no hay reporte sin embargo estaremos pendientes”, comentó.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal