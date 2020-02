Vecinos hacen negocio en parque de Totimehuacán, denuncian a Oro Noticias

Por Roberto Castillo

Un espacio destinado al deporte y recreación, ahora es usado como jaripeo y bailes donde además se cobra el acceso así lo denunció una vecina del barrio de Santa Clara de San Francisco Totimehuacán.

Exigió mantenimiento para el parque, pues luce descuidado, con hierba crecida y la malla vencida, hay muchas botellas de cerveza e incluso se han detectado jóvenes tomando o drogándose.

Además, una persona no identificada está haciendo negocio y cobra la renta para las festividades anuales. “Lo que empezaron a hacer fue que la gente, desconozco quién le da permiso o si tenían un permiso, pero la gente empezó a hacer sus fiestas 15 años, bodas, primeras comuniones y no nada más eso, hacían también un rodeo baile primero con jaripeo y empezaba el baile, eso pasa cada año, en la fiesta de Santa Clara, no es gratis todavía lo cobran”, describió.

En respuesta al reporte ciudadano del auditorio de Oro Noticias, la Secretaría de Infraestructura y servicios públicos del ayuntamiento de Puebla incluyó al parque en su lista de atención y programación.

