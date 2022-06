Vecinos ruidosos recibirán multa de hasta 2 mdp y arresto

En Puebla se aplicarán multas de hasta dos millones de pesos y arrestos de 36 horas a las personas que rebasen los límites de sonido en automóviles y domicilios particulares; así como para quienes coloquen publicidad en postes o espacios públicos sin autorización.



Así lo establece la nueva Ley de Atención y Prevención de Contaminación Visual y Auditiva, la cual fue aprobada este jueves por el Pleno del Congreso del Estado, tras una propuesta enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta.



En sesión ordinaria, los diputados locales avalaron con 34 votos a favor y tres abstenciones la creación del nuevo marco jurídico para regular los niveles de ruido en la entidad poblana; así como para prevenir la contaminación visual.



La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) del gobierno estatal será la dependencia facultada para vigilar que los lineamientos se cumplan y podrá auxiliarse de la Fuerza Pública en caso de considerarlo necesario.



Entre los puntos importantes de la ley, destaca que la colocación de anuncios publicitarios estará prohibida en postes, semáforos y demás infraestructura urbana, para no dar una mala imagen y que no representen un riesgo para la población.



En el caso de contaminación auditiva, señala que la emisión de ruidos producidos por cláxones, bocinas, timbres, silbatos o campanas sólo podrá utilizarse para anunciar la llegada de los vehículos a las esquinas donde no haya semáforos, señalización o policía de tránsito.



Además se prohibirá la modificación de motores, válvulas o cualquiera otra forma que provoque más ruido del normal.



Se establece que los estéreos y radios de automóviles deberán tener el volumen regulado para que el sonido no salga del vehículo al exterior o afecte a terceros; la misma medida se aplicará a locales comerciales.

Las sanciones

En caso de violar dichas disposiciones, las autoridades procederán a la clausura temporal, parcial o definitiva de establecimientos contaminantes, así como al aseguramiento precautorio de los bienes prohibidos.



También podría realizarse arresto administrativo de hasta por 36 horas de los involucrados; además del retiro de concesiones, permisos y licencias de funcionamiento.



En el caso de las multas económicas, se podría sancionar a los infractores con 20 a 20 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, con mil 924 hasta con un millón 924 mil 400 pesos.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos