Vendedores violan cuarentena y se instalan alrededor de Tianguis de Villa Verde

Por Redacción

Los socios del Tianguis de Autos de Villa Verde denunciaron que, a pesar de las recomendaciones emitidas para evitar contagios de Covid-19, hay vendedores que se instalan a las afueras del tianguis para comercializar autos sin ninguna medida sanitaria.

A través de un comunicado de prensa, la organización comercial precisó que es falso que las instalaciones se hayan mantenido abiertas en días pasados, pues únicamente de tuvo acceso a propietarios de vehículos dentro del lugar para que pudieran sacarlos de ahí.

Denunciaron que en las calles aledañas al tianguis se comercializan autos, no obstante, estos son particulares que no pertenecen a la organización, por lo que pidieron a las autoridades tomar las medidas necesarias para no afectar la salud de la ciudadanía.

Por lo anterior, refrendaron el compromiso con las autoridades para seguir respetando la normatividad vigente, colaborar con los tres niveles de gobierno y la población en general para que, en la medida de lo posible, se eviten más contagios de coronavirus en a la entidad.

