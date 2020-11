Venden hasta en 100 mil pesos boletos falsos para el Clásico Nacional

Con los cuartos de final definidos, Chivas y América es el encuentro que paralizará la Liguilla del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. La directiva rojiblanca dio acceso al encuentro a solo siete mil aficionados en el estadio Akron.

Según reportes, el equipo tapatío no ganará mucho, pero ahí es donde entra la reventa, los cuales al parecer quieren hacer su agosto con el precio de los boletos para el juego en tierra tapatía. Según el sitio Stubhub, que revende boletos de espectáculos de alta demanda aparecen supuestas entradas para el Clásico Nacional hasta en 100 mil pesos.

Estos son los precios que aparecen en el sitio:

En Zona Premier Chivas, Área Grande Superior, Media Cancha Superior, Cabecera Inferior, entre otras secciones, el costo es de 110, 992 pesos por boleto. En Premier Chiva, se venden a 30 mil pesos. En Palcos, 25 mil. En Club Chivas de 19 a 20 mil pesos. En Área Grande, Media Cancha y Cabecera Inferior el costo va de 12 a 15 mil pesos. Y de Cabecera Superior a Área Grande Superior va de 6 mil a diez mil pesos.

Después de que los precios se hicieran virales en las redes, el club lanzó una alerta y pidió a sus aficionados no caer en falsos precios que solo buscan tomar ventaja para aumentar los precios muy considerables.

⚠️ ChivaHermanos, esos boletos NO existen 🚫



En unas horas más, daremos a conocer el esquema de venta oficial exclusiva para abonados.



Por ahora, no se dejen engañar, no hemos entregado ningún boleto. https://t.co/SplkIv4gMd