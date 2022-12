Como la entrañable Aventurera, producto del ingenio del gran cantautor mexicano que exportó el bolero al mundo entero, ‘la chiquillada’ aliada al Movimiento Regeneración Nacional en San Lázaro, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), “vendieron caro su amor” para apoyar el Plan B de reforma a las leyes secundarias en materia electoral que el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llevó a la Cámara de Diputados la tarde del martes pasado.

La iniciativa electoral de facto era preferente. De inmediato se dispensaron los trámites para saltarse la formalidad democrática del sistema de comisiones.

Las mociones suspensivas que introdujo la oposición, frente a la irregularidad del curso legislativo, no dieron ningún resultado. Para entonces la oposición se sabía derrotada y optaron por capitalizar políticamente el fracaso de la reforma constitucional del presidente López Obrador.

“El INE no se toca” retumbaba en las paredes del recinto legislativo, mudo testigo de la historia política mexicana del tiempo presente; no obstante, lo que callaron los diputados del PRIANRD era que el árbitro electoral estaba a punto de manosearse con la fuerza de la afrenta y no precisamente de la técnica. La oposición abandonó el recinto y dejaron que, al filo de la madrugada –como en la era dorada del PRI–, Morena “colocara sobre el INE las coronas”.

¿Cuál fue el precio que Morena pagó a las bancadas del PT y del Verde Ecologista por su apoyo a la mini-reforma electoral del presidente López Obrador? La seguridad artificial de su supervivencia como entidades de interés público y, en consecuencia, como sujetos de financiamiento gracias a mecanismos técnicos de sobrerrepresentación partidista.

Una vez que la reforma cumpla sus efectos en el Senado de la República –previo acuerdo con Ricardo Monreal– y se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF): el PT y el PVEM gozarán de mayor facilidad para la subsistencia de sus registros, podrán capitalizar su financiamiento estatal e incluso podrán generar ahorros con los remanentes de sus ministraciones federales. En una palabra, el madruguete legislativo de este miércoles 7 de diciembre reconfiguró a los partidos políticos mexicanos como agencias de colocación de rendimientos financieros, pero con el dinero público de todos los mexicanos.

Si el Senado se suma a la moda –antidemocrática– de aprobar proyectos del Ejecutiva “sin quitarle una sola coma”; los legisladores de todos los partidos políticos podrán buscar su reelección sin renunciar a su curul ni dejar cobrar sus dietas, subvenciones y apoyos que ellos mismos aprueban en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación.

Definitivamente en México siempre ha sido un buen negocio ser parte de la clase dirigente de un partido político, pero ahora, gracias a la mini-reforma electoral del presidente López Obrador habrá mayores certezas para el usufructo del dinero público en los mentados institutos políticos.

Para conservar su registro –llave de acceso al financiamiento público y al reparto proporcional– los partidos deberán comprobar el 3 por ciento –el famoso umbral– de una población de sufragios previamente contraída, es decir de la Votación Válida Emitida (VVE) que consiste en descontar los votos nulos y los destinados a los candidatos no registrados de la sumatoria total de las boletas contenidas en las urnas. Si Pitágoras no miente, se trata de un umbral de un total nominal menor y más fácil de lograr.

En resumidas cuentas, así fue como convencieron al PT y al Verde Ecologista de “vender caro su amor”, como canta la maravillosa canción de don Agustín Lara.

Por: Enrique Huerta

Editor: Iván Betancourt

