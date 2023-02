Venecia: Canales se secan por marea baja

Allarme #siccità, #emergenzamaifinita. In Italia #fiumi e #laghi in sofferenza, raggiunto lo stato di severità idrica“media”in 3/7 distretti idrografici.

L'appello al Governo e 8 proposte per una strategia idrica nazionale.

Leggi il comunicato stampa⬇️https://t.co/y9FBktYPZl