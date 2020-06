Venta de órganos, otra causa de la desaparición de personas en Puebla

Por Itzeli Zamora

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, la desaparición de personas también está vinculada a la venta de órganos, aunque estos hechos no se han podido documentar porque la Fiscalía General del Estado (FGE) Puebla no ha perfilado sus investigaciones a ese móvil pese a algunos indicios.

En la entidad poblana se documentaron 316 casos de personas desaparecidas en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, de los cuales el 70% son mujeres y, del total, el 50% son menores de edad, así lo indicó la fundadora del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, María Luisa Núñez.

María Luisa Nuñez, fundadora del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla. // Foto: Twitter.

“En el tema de robo de órganos, no hay una fuente donde se está generando esa información de alguna red de tráfico que también opere en Puebla porque hablan de desapariciones, pero la Fiscalía habla de desapariciones como ausencias voluntarias, sin embargo, siguen negando las desapariciones como forzadas. Entonces, todavía tenemos que lidiar con esa parte porque no encontramos cómo documentar ese vínculo entre la trata y el tráfico de órganos con la desaparición de niños. No buscan, no investigan”, afirmó.

María Luisa destacó que en la entidad poblana las autoridades tienen conocimiento de las bandas delincuenciales que existen y saben a qué ilícitos se dedican, y ante la falta de investigación no vinculan la desaparición de las personas con esas bandas, esto al señalar que tan sólo en Venustiano Carranza hay más de 100 personas desaparecidas, casos que no están encausados para iniciar investigaciones contra Los Valencia.

Marcha contra las desapariciones en Puebla capital. // Foto: Agencia Esimagen.

“En el municipio de Venustiano Carranza se ha señalado como sicarios o cabecillas de la gente que delinque al presidente municipal y a la familia Valencia, allá hay más de 100 personas desaparecidas, la población señala a la familia como responsable de las ejecuciones, secuestros, homicidios y desapariciones. Tenemos carpetas de investigación de personas desaparecidas en ese municipio y no las están encauzando para relacionarlos con Los Valencia. O sea, mantienen aislados y sólo se limitan a disque checar la desaparición”, abundó.

En México existe una crisis de desaparición de personas, cifra que hasta el 2019 ascendió a 61 mil 637 personas con paradero desconocido; Puebla se coloca en el quinto lugar por los casos y en un segundo lugar por la desaparición de niñas, niños y adolescentes no localizados.

“La desaparición de personas constituye una violación a los derechos humanos, incluida la desaparición forzada por particulares o por voluntad, las consecuencias de este fenómeno se vinculan a la trata de personas, homicidio, violencia familiar, sustracción de menores o la venta de órganos”, así lo señaló la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, María del Carmen Carabarín Trujillo en entrevista para Oro Noticias.

María del Carmen Carabarín Trujillo, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla. // Foto: Agencia Esimagen.

Sin embargo, aunque no existen estadísticas específicas respecto a la venta de órganos en la entidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el tráfico es una práctica que consiste en la extracción de órganos humanos con fines comerciales para realizar trasplantes y establece que “el pago por órganos supone tomar una ventaja injusta sobre los grupos más vulnerables, socavando la donación altruista y conduciendo a la especulación y la trata de personas”.

Esta actividad se considera ilegal, sólo Irán es el único país en el mundo donde comprar y vender un órgano es legal, pero solo se aplica a sus ciudadanos. De acuerdo con un informe reciente de Global Financial Integrity, se estima que el comercio ilegal de órganos genera ganancias entre 600 millones y 1.2 mil millones de dólares anuales en el mundo.

